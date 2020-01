CASTROVILLI, Vittoria ci dà serenità. Rocco al 45'...

Queste le parole di Gaetano Castrovilli in zona mista nel post patita di Fiorentina-Spal: “Nei primi 20’ abbiamo fatto bene poi ci siamo abbassati. Nella ripresa abbiamo fatto bene e nel complesso la vittoria è meritata. Vittoria-svolta? Sicuramente mette su di morale perché ci mancava da tempo, adesso dobbiamo pensare alle prossime due partite. Il presidente da noi all’intervallo? Ci ha detto di dare tutto quello che avevamo: lo abbiamo fatto ed è arrivato un successo importante. La mia vita cambiata? Penso solo a divertirmi e a giocare a pallone. Non leggo le voci su di me, non leggo i link che mi mandano e penso solo alla Fiorentina: voglio pensare partita dopo partita e a fare sempre meglio. La coppa Italia? Pensiamo partita dopo partita, dobbiamo vincerne una alla volta e fare bene”.