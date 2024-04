CASTROVILLI, Torna titolare in Serie A 324 giorni dopo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Trecentoventiquattro giorni dopo, riecco Gaetano Castrovilli. Dopo quasi un anno infatti, il centrocampista torna titolare nell'undici della Fiorentina. Ad eccezione della presenza racimolata con la Primavera di Galloppa a Milano, lo scorso marzo, il fantasista di Canosa di Puglia non scendeva in campo con la prima squadra viola dall'ultima giornata dello scorso campionato, quando la squadra di Italiano si impose per 1-3 sul campo del Sassuolo.