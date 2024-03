CASTROVILLI, Torna in campo: obiettivo continuità

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nuova pagina del percorso di Gaetano Castrovilli con la maglia viola. Iter di recupero giunto fino ad oggi, quando ha preso parte alla vittoria della Primavera di Galloppa a Milano, mostrandosi molto coinvolto nel calcio dell'Under 19 viola nei panni del trequartista.

Con un contratto in scadenza a giugno e una continuità mai più ritrovata, l'ex numero 10 vuole alzare via via i giri del motore per dimostrarsi un'ulteriore carta da aggiungere al mazzo di Italiano, diventando una scelta in più in un centrocampo tecnico come quello che predilige il tecnico della Fiorentina.