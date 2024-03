FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Timide ma speranzose luci in fondo al tunnel per Gaetano Castrovilli. Poteva assaporare i prestigiosi campi della Premier League - seppur in una squadra che naviga a vele spiegate nell'anonimato - quando la Fiorentina l'aveva ormai ceduto al Bournemouth, prima che i reiterati problemi al ginocchio costringessero il club inglese a fare retromarcia. Fu così che l'addio ai viola non si consumò, mandando in frantumi anche l'approdo a Firenze di Tommaso Baldanzi, altro affare praticamente chiuso con l'Empoli ma legato alla vendita dell'ex Cremonese, difatti svanito. Ma questa è un'altra storia, mai cominciata e della quale non c'è nulla da raccontare.

NUOVO INIZIO

C'è invece una nuova pagina, o meglio un nuovo capitolo, del percorso di Gaetano Castrovilli con la maglia viola. Elencati i motivi della sua permanenza a Firenze, il fantasista di Canosa di Puglia ha iniziato un lungo percorso di riabilitazione che potesse pian piano rimetterlo in condizione, voglioso più che mai di giocarsi le sue carte veramente, mettendo una volte per tutte la sfortuna (e negli anni non ne ha avuta poca) alle spalle. Iter di recupero giunto fino ad oggi, quando ha preso parte alla vittoria della Primavera di Galloppa a Milano, mostrandosi molto coinvolto nel calcio dell'Under 19 viola nei panni del trequartista.

RITORNO ALLE ORIGINI

Quel ruolo a lui tanto caro e dal quale era nato il Castrovilli calciatore, prima che Vincenzo Montella - dopo uno splendido biennio a Cremona - lo arretrasse nella figura della classica (nel calcio moderno) mezzala d'inserimento e fantasia. Quello smalto che aveva incantato Firenze, sia atletico che tecnico, Castrovilli non l'ha più mostrato, anche per gravi e continui guai fisici. Adesso, con un contratto in scadenza a giugno e una continuità mai più ritrovata, l'ex numero 10 vuole alzare via via i giri del motore per dimostrarsi un'ulteriore carta da aggiungere al mazzo di Italiano, diventando una scelta in più in un centrocampo tecnico come quello che predilige il tecnico della Fiorentina. Mezzala di qualità o trequartista estroso, la stoffa del primo Castrovilli, Firenze l'ha già assaggiata. Adesso, dopo salti mortali in un mare di ostacoli, il mirino del classe '97 punta in quella direzione.