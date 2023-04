CASTROVILLI, Il punto sul contratto: dal 2023/2024...

FirenzeViola.it

Tra i giocatori con un contratto in scadenza nel 2024 con la Fiorentina c'è Gaetano Castrovilli. Il numero 10, dopo un grave infortunio che l'ha costretto a lunghi mesi di riabilitazione, è rientrato nei ranghi della squadra a pieno titolo e stasera contro l'Atalanta dovrebbe poter raccogliere un'altra occasione per scendere in campo. Prima di farsi male era vicino al rinnovo, oggi non risultano contatti così caldi.

La fine dell'accordo è tra più di un anno, al termine del 2023/2024: quella stagione, la prossima, coincide con il picco massimo di stipendio per il centrocampista classe '97: dagli 1,5 milioni di euro della prima stagione (ha rinnovato nell'autunno del 2019, quando veniva lanciato da Montella in pianta stabile) Castrovilli oggi ne prende 2,5 e a fine corsa lo sbalzo sarà di oltre un milione, arrivando ai quasi 3 per la prossima annata. Con cifre così importanti in ballo, normale che tutte le parti in causa vadano riflettendo su quale sia la modalità migliore per accordarsi e proseguire insieme. E se Castro dal canto suo a Firenze sta bene e si vede ancora con la maglia viola indosso per qualche altro anno, la Fiorentina non ha mai nascosto il desiderio di provare a spalmare il consistente ingaggio su più stagioni in ottica di trovare un accordo più leggero per le casse.