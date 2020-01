CASTRO, Un innamoramento reciproco con Firenze

Gaetano Castrovilli sta facendo impazzire tutti. Le giocate, il talento genuino e la personalità con cui il centrocampista classe '97 sta interpretando l'attuale stagione sono davvero sorprendenti. Ovviamente la speranza dei tifosi fiorentini è quella di poter vedere il giocatore crescere e magari anche affermarsi in maglia viola. "Per me Firenze è una seconda casa. Ora sono qui e penso alla Fiorentina perché mi piace tanto come la gente mi fa sentire importante e ci sta accanto", ha affermato Castro ieri al TGR Rai Toscana. Al di là di quello che potrà dire il futuro, Firenze si coccola il suo gioiello.