Fiorentina-AEK Atene 0-0, annullato il gol del vantaggio di Gudmundsson
La Fiorentina ha avuto solo l'illusione momentanea del vantaggio al minuto numero 17 del match contro l'AEK Atene. I viola, dopo un primo quarto d'ora non sufficiente, hanno trovato prima un colpo di testa pericoloso di Dzeko messo in angolo da Strakosha, e poi dopo una serie di calci d'angolo anche la rete in mischia di Gudmundsson, bravo ad approfittare dell'assist astuto di Ranieri dopo un colpo di testa di Ndour e la respinta dell'ex portiere della Lazio.
Il gol però dopo qualche secondo di colloquio tra l'arbitro Jones e il Var è stato annullato per fuorigioco di Ranieri al momento del primo tentativo di battuta a rete di Ndour.
