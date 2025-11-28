Contro l'AEK Atene il peggiore è Gudmundsson. Insufficienze gravi anche per Nicolussi e Dzeko

Per i quotidiani questa mattina il peggiore della Fiorentina nella sconfitta contro l'AEK Atene è Albert Gudmundsson. Insieme a lui fanno impressione in negativo i voti di Nicolussi Caviglia ed Edin Dzeko, sicuramente non tra i migliori. Per La Nazione il peggiore è proprio l'ex centrocampista del Venezia con un 4 secco in pagella, mentre per il Corriere dello Sport lo stesso voto va a Dzeko per il peggiore in campo. Gli altri giornali verso di loro sono più benevoli (non con insufficienze gravi), mentre verso l'islandese sono tutti concordi.

Per La Gazzetta dello Sport è il peggiore in tutti i sensi e sul resto dei quotidiani è lui quello con i voti più bassi. Una prestazione da 4,5 quella del numero dieci e ad esempio su la Repubblica-Firenze si legge: "Altra partita senza né capo né coda. Girovaga per il campo alla ricerca della giocata giusta, che però non arriva mai". Di seguito i giudizi per il numero dieci:

La Repubblica-Firenze: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere Fiorentino: 4,5

La Nazione: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5