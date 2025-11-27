Fiorentina-AEK Atene 0-1, Jovic si divora il gol del raddoppio

La Fiorentina qualche minuto dopo essere passata in svantaggio per 1-0 in casa contro l'AEK Atene, ha rischiato di subire anche la seconda rete. I greci infatti, sull'onda dell'entusiasmo e sempre creando sulla fascia di sinistra, hanno trovato una grande opportunità servendo un pallone forte e teso che ha aggirato tutta la linea difensiva viola e ha trovato sul secondo palo l'ex Luka Jovic che in un acrobazia ha colpito per fortuna male spedendo la palla alta sopra la traversa.