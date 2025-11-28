L'unico a salvarsi nel ko contro l'AEK Atene è Parisi: per lui quasi tutte sufficienze

Uno dei pochi a salvarsi contro l'AEK Atene, oltre al solito De Gea, è stato Fabiano Parisi, graziato da alcuni quotidiani con la sufficienza. "Grande impegno e qualche concreto risultato, come il cross per il sopracitato colpo di testa di Ndour. L’impressione che abbia ritrovato anche un po’ di fiducia in se stesso" si legge ad esempio sul Corriere Fiorentino. Sia per La Nazione che per La Gazzetta dello Sport che per il Corriere dello Sport è stato il migliore in campo nelle fila viola. Di seguito i giudizi per Parisi:

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere Fiorentino: 6

La Nazione: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

La Repubblica-Firenze: 6