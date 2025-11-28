Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Fiorentina, che disastro: l’Aek passa al Franchi, si complica anche la Conference"

La Nazione: "Viola, notte amara anche in Europa: l'Aek vince (0-1), il Franchi fischia"

Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, altro ko"

La Repubblica: "Turnover viola contro l'Aek Atene".

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina a picco, è contestazione"

Tuttosport: "Fiorentina, altra delusione: battuta in casa dall’Aek"