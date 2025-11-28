Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
FirenzeViola.it
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere Fiorentino: "Fiorentina, che disastro: l’Aek passa al Franchi, si complica anche la Conference"
La Nazione: "Viola, notte amara anche in Europa: l'Aek vince (0-1), il Franchi fischia"
Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, altro ko"
La Repubblica: "Turnover viola contro l'Aek Atene".
La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina a picco, è contestazione"
Tuttosport: "Fiorentina, altra delusione: battuta in casa dall’Aek"
Pubblicità
Notizie di FV
Una Fiorentina imbarazzante. Serve una rivoluzione tattica: difesa a quattro, 4 centrocampisti e Piccoli con Kean. Basta con Gud. Via Fagioli. Nel mercato invernale almeno tre acquisti di livellodi Luca Calamai
Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoIl rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenze
Angelo GiorgettiLa penitenza dell’umiltà e i lanci lunghi per Kean: perché l'egoismo del più forte è una risorsa (se Vanoli la gestirà bene). Fagioli deve giocare. La Conference è un intralcio, la priorità è salvare la pelle
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com