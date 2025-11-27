Fiorentina-AEK Atene, circa 11 mila gli spettatori presenti al Franchi
La partita tra la Fiorentina e l'AEK Atene è ancora in corso, con i viola che sono sotto per 1-0 per via del gol segnato dagli ospiti con Gacinovic nel corso del primo tempo. Il match sta andando in scena in mezzo a una cornice di pubblico formata da 10.960 spettatori, tra i quali anche una buona parte di tifosi greci, molto rumorosi.
