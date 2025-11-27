Fiorentina- AEK Atene 0-1, altro gol annullato ai viola: stavolta è il turno di Ranieri

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 22:20Notizie di FV
di Lorenzo Della Giovampaola

La Fiorentina è ancora ferma sullo 0-1 al Franchi contro l'AEK Atene ma è andata vicinissima al gol del pareggio con un'altra rete che è stata annullata dal Var per fuorigioco. Stavolta la dinamica è più chiara, su una conclusione da fuori area Gudmundsson ha deviato il pallone con una gamba mettendo di fatto Ranieri a due passi dalla porta. Il capitano viola a quel punto ha depositato la palla alle spalle di Strakosha, ma il suo gol è stato appunto annullato dall'arbitro Jones dopo un lungo consulto con il Var.