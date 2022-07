CAPUTI A FV, Fiorentina grande opportunità per Jovic

Massimo Caputi, giornalista sportivo e caporedattore de Il Messaggero, ha così parlato di temi riguardanti la Fiorentina a FirenzeViola.it: "C'è la conferma di un club e di una società che vuole crescere, il miglioramento è davanti agli occhi di tutti. Il salto di qualità fatto anno scorso è evidente sotto il punto di vista delle prestazioni e di come hanno impostato le partite. Gli acquisti testimoniano non solo che la crescita, ma anche che i viola non si sono accontentati. Questo è un punto di partenza per migliorarsi".

La Fiorentina può aprire un ciclo?

"Direi di sì, ma è stato già aperto. Dall'anno scorso si è iniziato un percorso di crescita ambizioso, che vuole vedere questa squadra competere per l'Europa. Solo in 4 vanno in Champions League, ma c'è la possibilità di guardare in alto ed essere tra le migliori della Serie A. Credo che possa lottare per un posto importante in campionato ed andare avanti in Europa. Vincere aiuta a vincere, i viola crescerebbero di mentalità".

La Fiorentina può avvicinarsi a quanto fatto dalla Roma in Conference?

"Assolutamente sì. L'obiettivo a inizio stagione deve essere sempre alto, poi la stagione è lunga e ci sono tanti fattori, non si può prevedere tutto. Non si può pensare di vincere la Conference a luglio, ma si può pensare di andare il più avanti possibile. La Roma è stata un esempio un po' per tutte le nostre squadre che fanno di tutto per arrivare in Europa e poi si lamentano perché giocano il giovedì. Ovvio che è uno spreco di energie, ma è altrettanto vero che lo si sa dall'inizio, ci si organizza, sia come organico che come mentalità, e si deve avere la capacità di gestire tutti e due gli impegni".

Quanto la incuriosisce Jovic?

"Si tratta di un giocatore dalle grandi potenzialità. La Fiorentina può essere la squadra, la città e il campionato che gli permettono di ripartire. Al Real Madrid non ha avuto le possibilità di dimostrare appieno le sue qualità, qui avrà una grande opportunità perché sarà al centro del gioco di una squadra molto offensiva. Per lui è una grande opportunità".

Cosa pensa di Cabral?

"Non è mai facile venire a giocare nel nostro campionato, soprattutto per gli attaccanti. Ha caratteristiche particolari, diverse... Deve sostituire Vlahovic e fa fatica per questo perché è sempre sotto esame. Non so quanto sia vero che non è il centravanti ideale per Italiano, ma può essere utile alla causa".

Con Luis Alberto la Fiorentina sarebbe da Champions?

"Sarebbe un salto di qualità notevole. Siamo al 12 luglio, a fine agosto valuteremo meglio le potenzialità di tutte. Le squadre che lottano per la Champions e per l'Europa League dovranno fare i conti con i viola".