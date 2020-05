CAMPINI, Si rivedono pure le maglie viola. Il motivo...

La Fiorentina, ancora divisa in gruppi in attesa che venga promulgato il nuovo protocollo per le sedute collettive, sta continuando ad allenarsi in questi giorni al centro sportivo "Davide Astori". Con però, da oggi, un'importante novità: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, da stamattina ha riaperto ufficialmente la lavanderia all'interno dei campini, che d'ora in avanti rimarrà sempre a disposizione come prima dell'inizio della pandemia, con dunque anche gli addetti al settore che sono tornati al loro lavoro.

Non a caso i giocatori della Fiorentina da oggi, sia nel turno della mattina che in quello del pomeriggio, hanno ricominciato ad allenarsi con i completi viola griffati Le Coq Sportif e non più con gli abiti sportivi portati da casa (dalle firme più variegate) che avevano fatto tanto discutere sui social i tifosi. Adesso anche Pezzella e compagni, come del resto stanno facendo quasi tutti gli altri club di A, si allenano con i propri abiti di rappresentanza. Un piccolo-grande segno di... normalità.