CALLEJON, Niente di grave: solo una botta ieri

Non dovrebbe essere nulla di grave quanto occorso a Jose Maria Callejon ieri durante l'amichevole, con il giocatore costretto ad uscire dopo il gol a causa di uno scontro violento col palo. Come raccolto da FirenzeViola.it, si tratta solo di una botta per lo spagnolo che dunque dovrebbe riprendere la propria preparazione a Moena a partire da domani (oggi c'è il giorno libero per tutti).