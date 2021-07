CACERES, Pranzo in centro con gli amici, da turista

In questi giorni Martin Caceres è a Firenze e si gode la città con gli amici. In tanti tifosi lo taggano nelle foto in giro per Firenze, appunto, mentre oggi è lui stesso a postare sulle sue storie IG gli amici in un ristorante del centro all'inizio di via Borgo Santi Apostoli. Nonostante Caceres non abbia rinnovato il suo contratto con la Fiorentina il suo legame con la città è dunque ancora forte, in attesa di una nuova destinazione magari sempre in Italia.