CABRAL, Ecco il motivo dell'assenza del brasiliano

Fonte: Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Arthur Cabral non è partito per Napoli e non è nella lista dei convocati ma, nonostante ieri avesse interrotto l'allenamento prima per una botta, per il giocatore non ci sono problemi particolari. Il motivo dell'assenza infatti, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è dovuto alla scelta di lasciarlo a Firenze a lavorare con un programma differenziato in vista dei prossimi impegni.