C'è chi dice no: la forza del mercato della Fiorentina si giudica da qui

Su FirenzeViola.it, il giorno dopo la fine del mercato, l'analisi su come si è comportata la Fiorentina. Non servono colpi di teatro per lanciare un messaggio forte. A volte basta resistere. Il mercato estivo 2025 della Fiorentina si è chiuso senza fuochi d'artificio in uscita, ma con una presa di posizione netta: i migliori restano a Firenze. Nessuna cessione di rilievo, nessuna trattativa aperta per i titolari, nessuna plusvalenza last-minute. Un segnale forte, che va letto come una svolta nella strategia del club: questa volta non si costruisce per vendere, ma per vincere. La vera forza della Fiorentina, in questa sessione, è stata quella di dire no. Di resistere al canto delle sirene, anche quando i numeri cominciavano a far tremare i polsi.

Lo sa bene l’Atalanta, che nelle ultime ore di mercato ha provato a strappare Pietro Comuzzo con un’offerta da circa 25 milioni di euro. Una cifra importante, che però non ha nemmeno scalfito il muro eretto da Daniele Pradè e Roberto Goretti: per il difensore classe 2004, la Fiorentina ascoltava solo proposte da almeno 35 milioni. Lo stesso copione si è ripetuto con la Roma, che ha tentato il colpo Niccolò Fortini offrendo 3 milioni per il prestito e altri 13 per il diritto di riscatto.

