C'è anche Gattuso a vedere Milan-Fiorentina. Il CT era anche a Como

C'è anche Gattuso a vedere Milan-Fiorentina. Il CT era anche a ComoFirenzeViola.it
C'è anche il CT Rino Gattuso sugli spalti di San Siro per godersi Milan-Fiorentina questa sera. L'allenatore della Nazionale - peraltro ex viola anche se solo per qualche settimana - ha fatto il pieno di partite visto che nel pomeriggio era a Como per Como-Juventus. Nella Milano che lo ha visto protagonista, il CT darà un occhio ai diversi nazionali che saranno in campo.