BUCCIANTINI A FV, Viola pronti alla ripresa. Il futuro...

Nel corso della giornata di ieri, per parlare dell'eventuale ripresa del campionato e di tutti i temi di attualità legati al mondo della Fiorentina a Firenzeviola.it è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini, volto noto di Sky e in passato firma de L'Unità. Ecco la sua opinione in merito: "Vedo la squadra di Iachini pronta e a due partite sotto la salvezza deve tagliare subito quel traguardo per non trovarsi in affanno a luglio quando con il caldo tutto è incerto. Poi sono curioso di vedere all'opera, soprattutto in ottica futura, Vlahovic per capire come cresce perché per me è il vero giocatore del futuro, Cutrone come giocatore d'inserimento, Ribery, Duncan... non vedo l'ora. Soprattutto ho voglia di vedere più giocatori d'attacco, per programmare anche per il prossimo anno. Che futuro per i viola? Auspico un gioco appunto con più attaccanti, mi è piaciuto quando in alcune partite finali hanno giocato due attaccanti e Chiesa. Anche perché, diciamo la verità, se giochi con il 5-3-2 o 3-5-2 che dir si voglia, gli esterni devono segnare e fare assist a ripetizione. i nostri mi pare non li abbiano fatti granché".

