BRANCHINI A FV, Mister? Ci vorrà uno alla Donadoni

Intervistato da FirenzeViola.it ieri, il super agente Giovanni Branchini ha detto la sua anche su quello che dovrà essere il nuovo allenatore della Fiorentina la prossima stagione: "Premesso che sono scelte personali che società e dirigenza fanno in base ai gusti e alle aspettative, personalmente andrei su un allenatore concreto e non su un personaggio dettato dalla moda. Apprezzo un tecnico che abbia la solidità, la concretezza e l'esperienza, magari meno fotogenico o disponibile rispetto ad altri. Punterei insomma su un usato sicuro, su chi non deve dimostrare di inventare qualcosa. Non mi sento di fare nomi ma degli esempi perché penso al lavoro di Ranieri alla Samp, di Donadoni che anni fa che portò il Parma in Europa in mille difficoltà, di Gotti all'Udinese, Spalletti...".

CLICCA QUI per l'intervista completa