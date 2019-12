BONETTI, Mi sono fatta un grande regalo con i tre gol

Tatiana Bonetti, attaccante e mattatrice della Fiorentina Women's con la sua tripletta nel 4-0 all'Inter, ha così parlato a fine gara. Ecco le parole riprese da FirenzeViola.it: "Ho sentito tanto calore del pubblico, un po' perché era il mio compleanno e mi hanno fatto tutti gli auguri. Questa cosa mi ha caricato, sono scesa in campo col sorriso. Io ringrazio tutti e sono felice per aver segnato tre gol. Cerco sempre di migliorarmi, spero un giorno di essere anche richiamata in Nazionale. Fa piacere esserci, e se dovesse succedere spero di esser pronta. Per il resto continuo ad impegnarmi per la mia società. L'anno 2019 è stato pieno di emozioni, sono successe parecchie cose ma speriamo che le calciatrici diventino professioniste, perché lo meritiamo: il livello è cresciuto e speriamo che qualcuno ce lo riconosca. La cosa più importante per me è far bene per la squadra, il resto viene dopo. Sono contenta, mi sento in forma e mi appaga. Auguro un Buon Natale a tutti, tifosi viola e non".