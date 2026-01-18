Bologna-Fiorentina 0-1, a segno Mandragora: stavolta gol buono
La Fiorentina passa ufficialmente in vantaggio a Bologna per 1-0. Gol di Rolando Mandragora, pescato da Gudmundsson con un bel pallone dalla sinistra su cui il centrocampista si avventa scaricando in rete. Indici al cielo per l'ex Torino, che dedica la marcatura a Rocco Commisso.
