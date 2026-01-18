De Gea: "Rocco è qui con noi. Uomo di grande umiltà, abbiamo un'altra responsabilità"
"Mandiamo un abbraccio grande a tutta la famiglia, la ringraziamo per tutto quel che ha fatto per la Fiorentina e per il calcio. Rocco oggi è qui con noi". Parla così David De Gea, portiere e capitano della Fiorentina, dal prato del Dall'Ara prima del match contro il Bologna. Lo spagnolo prosegue poi, ricordando la figura del patron Rocco Commisso, in onda su Dazn: "Per me era un uomo di grande umiltà, ha fatto tanto per questo club ed è da ringraziare. Porto un abbraccio per lui da parte di tutti".
Infine, conclude De Gea: "Siamo ancora più uniti. Abbiamo una responsabilità ancora più grande, si parte da oggi. Finora abbiamo fatto buoni risultati, ultimamente, ma adesso dobbiamo dare continuità sapendo che questa è una gara difficile".
