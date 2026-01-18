L'ultimo atto di Commisso per la Fiorentina: sì al project financing per il Franchi

L'edizione odierna di Repubblica racconta una notizia molto importante, definito "l'ultimo atto di Commisso" da presidente della Fiorentina prima della sua morte: la società viola ha inviato al Comune i documenti per partecipare al project financing del nuovo impianto (candidato ad ospitare gli Europei del 2032). Ed è dunque pronta ad investire i 50-60 milioni che mancano per terminare i lavori in cambio di una lunga concessione. Una decisione presa da Commisso insieme alla moglie, che nelle prossime settimane sarà a Firenze per incontrare i manager viola e la sindaca Funaro, con cui ha un ottimo rapporto. 