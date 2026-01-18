FirenzeViola Tutta un'altra Fiorentina: la Viola domina a Bologna ed è avanti 0-2 al 45'

Pioggia fitta al Dall'Ara, anche se il campo di gioco tiene abbastanza bene. La partita si apre con una Fiorentina accorta, solida e pronta ad andare in verticale. Tant'è che la prima occasione è dei viola, con Parisi che non sfrutta al meglio un pallone goloso ricevuto in area da Gudmundsson. Successivamente, dopo un quarto d'ora di buone azioni, è proprio la Viola a portarsi avanti: prima una bella manovra corale che porta in rete Ndour, annullata per fuorigioco di rientro di Parisi, poi però è Mandragora a inserirsi bene su un bell'invito di Gudmundsson e a fare 0-1.

La squadra di Vanoli porta avanti un primo tempo di pregevole fattura, con tante buone costruzioni di gioco e una discreta solidità difensiva, concedendo pochissimo al Bologna. Tutta un'altra Fiorentina rispetto a quella dei primi mesi di stagione, a conferma dell'andamento delle ultime prestazioni. E la riprova arriva allo scadere del primo tempo, quando dopo l'ennesima bell'azione fatta dai viola, arriva lo 0-2 con zampata di Piccoli. All'intervallo, la Fiorentina è meritatamente avanti 0-2.