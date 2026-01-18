Bologna-Fiore 0-2, tre cambi: dentro Sohm, Brescianini e Solomon

Triplo cambio della Fiorentina. Entrano Sohm, Brescianini e Solomon, ed escono Mandragora, Ndour e Gudmundsson.