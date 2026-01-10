Notifiche push per le notizie più importanti di Firenzeviola: ecco come attivarle!
Il Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadradi Alberto Polverosi
2 Brescianini è aria fresca a centrocampo, ma il mercato è solo all'inizio. Baldanzi, Gud, Fortini, Dominguez e Fazzini: occhio agli intrecci con Roma e Bologna
FirenzeViolaGuberti in esclusiva: “Il mio calcio è lavoro e crescita quotidiana. Croci ha talento ma ora deve alzare il livello”
Graziani: "Kean-Leao uniti dalla musica? L'importante è che il Festival di Sanremo domani lo vinciamo noi"
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
