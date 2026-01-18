Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Addio Commisso. Il dolore viola. Firenze piange il suo amico presidente".

Tuttosport: "Rocco, Viola per sempre".

La Nazione: "Addio Mr. President. Tutti in campo per te".

La Gazzetta dello Sport: "L’addio a Rocco Commisso. Il cuore viola".

la Repubblica (Firenze): "L’addio viola a Commisso “Subito in campo per lui”. Il presidente della Fiorentina si è spento negli Usa. Oggi alle 15 la squadra in campo col Bologna. “Lo ha voluto la famiglia per onorare la sua memoria"".

Corriere Fiorentino: "Fiorentina, il giorno più triste".