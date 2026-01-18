Fiorentina, e ora? Deciderà Catherine. La confessione di Commisso

Il Corriere Fiorentino celebra Rocco Commisso all'indomani della sua morte e inizia anche a domandarsi quali saranno le dinamiche alla Fiorentina ora che il presidente non c'è più. Diventerà ancora più fondamentale il ruolo di Catherine, moglie di Commisso sempre al suo fianco in questi sette anni di presidenza. Sarà lei, ora che l’amato Rocco non c’è più, a scegliere il futuro viola. "Non vendo la Fiorentina", aveva fatto sapere lo stesso patron a fine 2025, nonostante le voci che si rincorrevano.

Le cose adesso potrebbero cambiare, anche perché il fresco annuncio di Fabio Paratici come direttore sportivo della rivoluzione allarga il cerchio dei contatti internazionali. Nel Cda della Fiorentina c’è anche Joseph, uno dei figli della coppia (la figlia Marisa invece è sempre rimasta in disparte dalle cose viola), ma come detto in sella adesso c'è Catherine e"deciderà lei il futuro", come più volte confidava Rocco ai suoi fedelissimi. Da Rocco eredita una Fiorentina coi conti in ordine, senza un euro di debiti con le banche nonostante i maxi (e infruttuosi) investimenti estivi sul mercato. Saranno poi Alessandro Ferrari e Mark Stephan a gestire il club in Italia.