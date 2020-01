BOLOGNA-ACF PRIMAVERA, Rivivi il LIVE di FV!

90' +4' - E finisce qui! La Fiorentina espugna e guadagna 3 punti fondamentali.

90' +3' - Koffi guadagna un calcio d'angolo preziosissimo, a poco meno di un minuto dal termine.

90' +3' - La Fiorentina prova a tenere alto il pallone. Ultime possibilità per il Bologna.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

90' - Juwara scappa sulla destra, ma il suo cross viene bloccato da Chiorra. Secondi preziosi guadagnati dalla Fiorentina.

88' - Altra punizione pericolosa del Bologna, con il pallone che dopo un flipper finisce tra le braccia di Chiorra.

88' - Cambio nella Fiorentina: entra N. Pierozzi al posto di Montiel.

86' - Chiorra salva tutto! Colpo di testa in area di Bonini sul quale è determinante l'intervento del portiere viola. Si salva la Fiorentina!

85' - La Fiorentina per adesso sembra in controllo, anche se entriamo nella fase finale di gioco e il Bologna proverà il tutto per tutto.

80' - Cambio nella Fiorentina: esce Beloko, entra Bianco.

78' - Solo giallo per Di Dio, che ha steso Spalluto lanciato in contropiede. Si accende un piccolo parapiglia dopo la decisione dell'arbitro.

72' - Lovisa! Grande azione in ripartenza della Viola, con il centrocampista che in area tenta un tiro-cross allontanato da Saputo.

66' - Cambio nella Fiorentina: entra Spalluto, esce Kukovec.

66' - Pierozzi! Azione solitaria che porta al tiro dal limite, fuori di poco.

63' - Kukovec! Viola vicini al 2-0, con l'attaccante che da fuori con un destro a giro per poco non trova l'angolino colpendo il palo.

61' - Cross dalla sinistra di Fruk che trova Chiti al centro dell'area: il centrale viola di piatto al volo mette in rete il gol del vantaggio!

61' - GOL DELLA FIORENTINA! Ha segnato Chiti!

57' - Conclusione di Cangiano parata da Chiorra, che mette in corner. Sul calcio d'angolo lo stesso portiere viola blocca il pallone.

55' - Si prende il giallo anche Beloko.

53' - Giallo per Kukovec.

49' - Canovaccio della partita che non sembra essere particolarmente cambiato. Sempre la Fiorentina a fare la partita, ma la squadra di Bigica non trova spazi.

45' - Parte il secondo tempo! Stessi undici in campo per le due squadre, non c'è stato alcun cambio.

Un primo tempo dominato dalla Fiorentina Primavera a Bologna, anche se il gol del vantaggio non è arrivato. Il campo pesantissimo ha limitato e non poco i ragazzi di Bigica, che comunque hanno schiacciato gli avversari nella propria metà campo per tutti i primi 45 minuti. Nella ripresa dovrà arrivare solo il gol.

45' - Nessuna ulteriore emozione: duplice fischio e squadre negli spogliatoi sul punteggio parziale di 0-0.

43' - Montiel tenta il mancino dalla distanza ma non colpisce benissimo e il pallone termina lentamente sul fondo.

40' - Beloko riesce a scappare in area sulla sinistra, ma il suo cross basso viene allontanato dalla difesa del Bologna.

38' - Montiel! Lo spagnolo ci prova direttamente da punizione con il mancino: palla che si abbassa in tempo ma esce a lato della porta difesa da Molla.

35' - Buon cross di Ponsi sul quale però è attento ancora una volta Molla, che blocca il pallone in uscita.

33' - Sempre la Fiorentina a fare la partita, anche se le occasioni latitano. Il campo non permette grandi giocate da parte dei giocatori più tecnici, facendo sì che la partita sia più che altro basata sugli scontri fisici.

28' - Conclude dalla distanza anche Beloko, che però trova l'opposizione della difesa rossoblu.

25' - Kukovec! Ancora lui pericoloso, con un altro mancino rasoterra che finisce di poco fuori. La Fiorentina sta gestendo il controllo del gioco ma non è ancora riuscita a trovare il gol del vantaggio.

17' - Grande intervento in area viola di Chiti, che ferma Juwara lanciato verso la porta con una bella scivolata.

12' - Kukovec! Tiro rasoterra dalla distanza che esce di un soffio a lato della porta di Molla. Prima occasione per la Fiorentina.

10' - Molla con i pugni in uscita anticipa ancora una volta Kukovec, che questa volta veramente per pochissimo non riesce a trovare il pallone e battere a botta sicura.

9' - Partita fin qui con ritmi piuttosto blandi, figli di un campo piuttosto pesante. Siamo ancora in attesa della prima occasione del match.

4' - Il portiere del Bologna Molla anticipa di poco Kukovec in area, liberato da Montiel con un pallone leggermente lungo. In uscita alta fa suo il pallone.

0' - VIA! Si parte!

La Fiorentina Primavera cerca di rialzarsi dopo una prima parte di stagione pessima, che ha messo la squadra di Bigica in una posizione più vicina al fondo che alla cima. Oggi a Bologna si giocano dunque 3 punti importantissimi: seguite la diretta testuale con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

BOLOGNA: Molla, Portanova, Bonini, Baldursson, Saputo, Farinelli, Ruffo Luci, Koutsoupias, Cangiano, Stanzani, Juwara.

A disp.: Marconi, Acampora, Agyemang, Boriani, Di Dio, Grieco, Lunghi, Pagliuca, Rabbi, Uhunamure, Khailoti.

All.: Troise

FIORENTINA: Chiorra; Pierozzi E., Chiti, Dalle Mura, Ponsi; Fruk, Beloko, Lovisa; Montiel, Kukovec, Koffi.

A disp.: Luci, Dutu, Simonti, Bianco, Pierozzi, Spalluto, Mignani, Milani, Fiorini.

All.: Bigica