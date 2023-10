BIRAGHI, Non giocherà con l'Empoli. Spazio a Parisi

FirenzeViola.it

Cristiano Biraghi non giocherà Fiorentina-Empoli. Nonostante Italiano nelle sue parole ai canali ufficiali del club non avesse segnalato problemi per chi è rientrato dalle Nazionali, il terzino viola e azzurro è tornato malconcio dal ritiro con gli uomini di Spalletti e resterà in tribuna per tornare a disposizione a partire dalla prossima partita di Conference League contro il Cukaricki. Spazio ancora a Parisi sulla fascia sinistra dunque, contro la squadra che l'ha lanciato nel grande calcio.