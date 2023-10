IND.FV, Per Biraghi botta presa con l'Italia: il punto

Fonte: Andrea Giannattasio

Dalla lista dei convocati per la partita contro l'Empoli è assente il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi. Come raccolto da Firenzeviola.it, l'assenza del terzino è dovuta ad un colpo preso nell'ultima rifinitura con l'Italia qualche giorno fa (prima della sfida contro l'Inghilterra) dal quale non si è ancora ripreso. Per questo Italiano e il suo staff hanno deciso di lasciar riposare il classe '92 così da permettergli di avere qualche giorno in più per le terapie di recupero in vista dei prossimi impegni.