BERTONI, Antognoni via? Io non me ne priverei mai

L'ex viola Daniel Bertoni, intervistato ieri da FirenzeViola.it, ha parlato anche del possibile addio di Antognoni dalla dirigenza della Fiorentina: "Mi dispiace, perché è una bandiera, chi le decide queste cose ha mai vinto qualcosa? Visto il suo attaccamento alla maglia e alla città non me ne priverei mai ed è amatissimo dalla piazza, che succede se le cose dovessero andare male? Spostato al settore giovanile? Per me sarebbe il miglior lavoro scoprire giovani ma non se viene fatto fare per un ridimensionamento e un allontanamento dalla prima squadra. Se non hanno più bisogno di lui, farebbero meglio a parlargli chiaro, sono sicuro apprezzerebbe di più".

CLICCA QUI per l'intervista completa