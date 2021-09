BENASSI, 200 gare in A. Con Milenkovic e Calle...

In attesa di vedere quali saranno le scelte di Italiano per la gara con l'Udinese, ci sono tre viola che con l'Udinese sembrano avere un conto in sospeso. Nikola Milenkovic infatti contro nessuna squadra ha messo a segno più gol che contro l’Udinese in Serie A: due, entrambi, però, al Franchi, nel 2019 e nel 2020. Questa è l'ultima possibilità per andare a segno contro i bianconeri per tre anni consecutivi, pur alla Dacia Arena.

Tutti gli ultimi cinque gol di Marco Benassi in campionato sono stati invece realizzati in trasferta. E ben (in 11 incroci) contro l’Udinese in Serie A: soltanto contro il Chievo ha fatto meglio (quattro). La prossima tra l'altro sarà la partita numero 200 di Marco Benassi nel massimo torneo italiano, vedremo se da centrocampista, terzino o in panchina.

Anche José Callejon ha preso parte a sei gol (due reti, quattro assist) nelle ultime nove partite di Serie A contro l’Udinese, dopo aver messo lo zampino soltanto in una marcatura in tutte le precedenti sei.