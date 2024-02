BELTRAN, Un utilizzo alla J. Alvarez: Italiano come Guardiola

Fonte: Dimitri Conti - Tuttomercatoweb.com

Italiano come Pep Guardiola? La suggestione arriva dalla partita di ieri sera, dalle scelte tattiche ardite fatte contro la Lazio e soprattutto dalla "nuova" posizione di Lucas Beltran. Che il tecnico catalano sia fonte d'ispirazione per tutti, anche per il mister viola, è un dato di fatto. Adesso però la citazione è di quelle evidenti.

In particolare Italiano sembra aver preso in prestito, mutuato e declinato a modo suo una particolare soluzione adottata da Guardiola al Manchester City negli ultimi tempi. Protagonisti due argentini, entrambi sulla carta arrivati in Europa con i gradi di attaccanti centrali ma tutti e due entro un percorso che promette di trasformarli in qualcos'altro, in incarnazione umana di concetti moderni del gioco. L'utilizzo fatto contro la Lazio di Lucas Beltran, ad uno sguardo superficiale e dettato più da similitudini strutturali e di posizioni medie tenute sul campo, può ricordare come Julian Alvarez viene impiegato da Guardiola. Mezzala d'attacco con licenza di buttarsi avanti e diventare trequartista, se non attaccante aggiunto, a seconda dei momenti del match e delle necessità. Una sorta di sosia di De Bruyne più che di Haaland, sempre per rimanere in tema Citizens. Di sicuro Italiano ha guardato ad uno dei migliori esempi possibili per trarre la giusta ispirazione.