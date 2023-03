BASCHIROTTO, Tra il campo e il mercato: le sue parole

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le notizie più lette quest'oggi su Firenzeviola.it c'è quella relativa a Federico Baschirotto, che, secondo La Nazione, potrebbe rientrare nell'affare Maleh.

Il centrale del Lecce ha anche risposto ad una domanda riguardante la Fiorentina.

Il suo ad Mencucci ha detto qualche giorno fa che vedrebbe per lui un futuro alla Fiorentina.

"Penso al presente e a fare bene con il Lecce, al 3 aprile contro l'Empoli. Per i grandi risultati bisogna solo lavorare sodo, non penso al mercato poi a fine stagione tireremo le somme".

QUI TUTTE LE SUE PAROLE