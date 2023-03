BASCHIROTTO, Futuro viola? Non ci penso. Cabral...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il difensore del Lecce Federico Baschirotto ha risposto in sala stampa alle domande dei giornalisti: "La partita è stata equilibrata e risolta dagli episodi. Noi dobbiamo continuare a lavorare, andando avanti per raggiungere gli obiettivi. Certi momenti capitano, adesso è un po' difficile ma dobbiamo continuare".

Con Umtiti sembra trovarsi molto bene.

"Anche se siamo di nazionalità diverse ci troviamo bene, c'è una bella intesa".

Che impressione le ha fatto Cabral? "Lo vedo anche in Europa, ha grandi qualità, oggi l'ho testato solo venti minuti ma dalle movenze si vede che ha grande qualità".

Sperava di raggiungere Falcone a Coverciano?

"Sono contento per Wladimiro, è un ragazzo eccezionale. Io però sono uno che le cose le fa capitare pensando solo a se stesso. Non guardo troppo lontano ma lavoro sul presente e per l'obiettivo prefissato. La Nazionale è un premio".

Il suo ad Mencucci ha detto qualche giorno fa che vedrebbe per lui un futuro alla Fiorentina.

"Penso al presente e a fare bene con il Lecce, al 3 aprile contro l'Empoli. Per i grandi risultati bisogna solo lavorare sodo, non penso al mercato poi a fine stagione tireremo le somme".

Cosa vi ha detto Baroni?

"Di continuare a stare in partita e provare a prenderli alto per farli sbagliare e avere un episodio che girasse a nostro favore. Non è successo ma in campo c'eravamo, continuiamo con queste prestazioni. Vi assicuro che in settimana spingiamo tanto".