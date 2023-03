BASCHIROTTO, Può rientrare nell’affare Maleh

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da La Nazione c’è l'ex viola Maleh nella rosa del Lecce. Ma il centrocampista (ceduto in prestito durante il mercato di gennaio) finirà per non tornare più a Firenze, visto che in caso di salvezza, scatterà l'obbligo di riscatto in favore della società salentina. Lecce che con i viola potrebbe concretamente parlare di Baschirotto, jolly difensivo che piacerebbe non poco ai viola.