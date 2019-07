BARONE, Pradè ds unica scelta, lo amiamo per...

A presentare Daniele Pradè nella sala stampa del Franchi è stato Joe Barone, braccio destro di Commisso e per ora figura di rappesentanza della Fiorentina. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Grazie per la vostra presenza, è una presenza importante per una persona altrettanto importante per noi. Prima voglio ringraziare Rocco Commisso ma anche i Della Valle per il lavoro fatto, oltre al Comune e la tifoseria della Fiorentina che ci ha accolto bene sia a Firenze che in tutta Italia che a New York. Il club è conosciuto in tutta Italia e faccio ormai parte anche io dei muri di Firenze perché è una città importante, la giriamo sempre e qui vogliamo imparare, io in primis. La scelta sul direttore sportivo era solo una: Daniele Pradè, nonostante i rumors. Una scelta basata sul passato, perché è una persona che conoscevo già e che ha fatto bene sia a Firenze che altrove. Ha una buona conoscenza del calcio italiano ed internazionale e proprio del calcio italiano, della lega, della Fiorentina e di Firenze mi sta insegnando tanto. Abbiamo la stessa mentalità quella già spiegata da Rocco. Io però recito lo slogan di una maglietta, Keep calm, vuol dire costruire pian piano ma con ambizioni che il direttore trasmette. La nostra tifoseria è importante e molto legata alla società e verso la quale noi abbiamo tutti molto rispetto. Preciso che in questi giorni è uscito un primo CdA in cui non c'è il mio nome ma abbiamo preso la società il 6 giugno e nei prossimi giorni con calma, Fat fast fast dice Rocco ma sempre con calma, ci sarà il nuovo organigramma con le novità del caso. Ma io gestirò la Fiorentina sotto Rocco Commisso e intorno avrò tante persone come Pradè per il quale oggi siamo qui. Lo amiamo per tutto il lavoro fatto in Italia e a Firenze e per questo voglio dargli un bacio". Ha poi aggiunto sul settore giovanile: "Per noi è importante avere ragazzi toscani, per noi che siamo italiani di origine vogliamo trasmettere il made in Italy nel settore giovanile. La Sartor ha messo in evidenza dei dettagli e voglio vedere in Lega se altri fanno altrettanto. Alludo a quelli made in Firenze che giocano in squadre top come Zaniolo o mancini... Vergine ha fatto un ottimo lavoro senza strutture ed ora lavoreremo per portare più giocatori toscani e italiani anche per la nazionale. David Sassoli? Spero di incontrarlo, se devo andare questo pomeriggio a Bruxelles ci vado subito. Centro sportivo giovanile? Quando credi di averlo perfetto non arrivano i grandi giocatori magari ma noi siamo pronti per fare questo investimento e sto lavorando con il Comune per trovare il posto e che possa essere comprensivo del maschi, femminile e uffici nostri. A me piace parlare con tutti i dipendenti ed ora gli uffici sono tutti dispersivi ed è difficile operare in questo modo e al momento non abbiamo un posto dove lavorare tutti insieme. Noi vogliamo arrivare a questo ed abbiamo anche una data, mi auguro che possiamo arrivare ad avere un centro sportivo unico a livello europeo. Fast fast fast di Commisso? Lui intende che vogliamo fare una società importante per una città importante. Negli alberghi girati ho incontrato tanti americani ad esempio, per dire qu