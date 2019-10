BARONE, C.S.? Commisso uno che realizza progetti

Il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ha parlato ai media presenti a Bagno a Ripoli dove sorgerà in via ufficiale il nuovo Centro Sportivo della Fiorentina: "Vorrei ringraziare la famiglia Guicciardini, che è cresciuta in questi terreni. Ha fatto parte di questa nuova storia del futuro gigliato, e ringrazio anche la famiglia Commisso che dà alla Fiorentina la possibilità di avere un nuovo cammino: loro come tutto il nostro staff, gli avvocati, quelli che hanno lavorato tutta la notte con noi, come Rocco, dall'America. Vorrei ringraziare anche la tifoseria che ci sostiene sempre. Sono molto contento".

C'è la volontà di dare un segnale?

"Commisso è uno che vuole realizzare i progetti, e quest'ultimo farà unire tutta la società, sia tecnica che sportiva, sia maschile che femminile, fino al settore giovanile. Tutto, peraltro, in tempi brevi".

Qualche anticipazione sul progetto?

"C'è tanto da fare, progetti da presentare, con lo studio Casamonti che sta lavorando. Saranno tanti campi, speriamo di giocare in questi campi dove la veduta è spettacolare

La questione stadio va avanti alla stessa velocità?

"Ci stiamo lavorando ogni giorno, speriamo di arrivare a una soluzione più veloce possibile".

C'è la voglia di raggiungere i vertici in Italia?

"Non siamo qui per fare business, vogliamo crescere e arrivare nei campionati europei. Ma non promettiamo niente, perché lì c'è da giocare".

Di seguito i video di FirenzeViola.it con l'intervista a Barone: