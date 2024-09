BARAK, Da Basilea all'addio: niente scintilla con Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il gol di Barak nel nel ritorno della semifinale di Conference League contro il Basilea, ormai due stagioni fa, rimarrà nel cuore dei tifosi gigliati. Però in due stagioni, a parte la Conference, il suo rendimento con Vincenzo Italiano non è stato dei migliori, e adesso, con il nuovo tecnico, quella sintonia continua a non sbocciare.

Palladino, nonostante gli abbia dato una maglia da titolare contro il Venezia, non lo vede infatti al centro del progetto e, a mercato chiuso, ha dato il via libera per lasciarlo partire, al pari di Brekalo, in prestito con diritto di riscatto al Kasimpasa. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo di FV.