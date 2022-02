ATTACCO, Piatek in pole, Cabral segue di rincorsa

Tra gli argomenti più letti nella giornata di oggi sulle pagine di Firenzeviola.it, c'è stato quello relativo all'attacco viola, atteso dalla prova di Reggio Emilia domani contro il Sassuolo: Piatek ha già ampiamente ripagato la prima fiducia concessagli da Italiano, lo ha fatto tenendo un ruolino di marcia più che interessante, impreziosito dall’incisività dell’ultimo gol (quello contro l’Atalanta) valso da solo tre punti. Logico che in questo momento Piatek si sia guadagnato la pole position nelle scelte di formazione, ma attenzione alla rincorsa che sta prendendo Cabral alle prese con un inserimento non immediato come del resto per Ikonè.

Leggi anche: DUE CONTRO TUTTI