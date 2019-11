ASS. URBANISTICA, Commisso ha virato su Mercafir

L'assessore all'Urbanistica Cecilia Del Re, dopo l'incontro con le commissioni Cultura, Sport e Territorio del Quartiere 2 di Firenze, ha parlato così ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "La Fiorentina non ha bisogno di una compartecipazione economica del Comune nella realizzazione dello stadio. La società vuole realizzare una struttura che sia fruibile per i propri tifosi, e a loro piaceva solo il progetto dell'architetto Casamonti che però propone la demolizione delle curve. Proporre noi altri progetti? La Fiorentina è consapevole che ci sono altri progetti, però non sembrano volerli portare avanti. Noi non possiamo farci nulla, decide la Fiorentina. Commisso era anche disposto a spendere più per il restyling che per fare uno stadio nuovo, ma solo il progetto Casamonti è stato sposato. Quindi al momento sta portando avanti l'altra strada dello stadio alla Mercafir".

Il futuro del Franchi? "È nostro dovere permettere che non venga abbandonato. Ci stiamo muovendo per mantenere la funzione sportiva dell'impianto, però ci vorrà anche un'idea di polifunzione dell'impianto per ospitare eventi con rilievo nazionale. Ci muoveremo per reperire i fondi e capire come tutelare e ristrutturare il monumento".

Il quartiere? "La discussione è antica ma Campo di Marte soffre dal punto di vista del traffico gli eventi al Franchi. Noi vogliamo intervenire su tutto il quartiere, ripenseremo l'intero contesto".