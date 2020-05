ANTONINI A FV, Dalbert-Biraghi? Vi dico cosa penso

Nell'intervista rilasciata ieri da Luca Antonini, ex Milan oggi procuratore, a FirenzeViola.it, Antonini ha commentato anche un eventuale prolungamento dei prestiti di Dalbert e Biraghi: "Sono due giocatori abbastanza simili dove Dalbert è un buon calciatore che aveva bisogno di trovare continuità. Forse un altro anno a Firenze potrebbe servirgli, mentre Biraghi ha sempre detto che l'Inter è casa sua... Ci potrebbe essere la possibilità di un rinnovo dei prestiti. L'italiano non è un titolare con Conte, ma si sposa perfettamente con le caratteristiche che chiede il tecnico. Dalbert ha gamba, per il modo di giocare che ha è più offensivo che difensivo e il 3-5-2 è il modulo ideale per lui essendo una della sue pecche proprio la fase difensiva".

CLICCA QUI per l'intervista