Angelozzi su Piccoli: "Nemmeno il presidente sperava di guadagnare tanto"
Tra gli articoli più aperti di oggi sul nostro sito c’è quello che riporta le dichiarazioni di Guido Ancelozzi, ds del Cagliari, su Roberto Piccoli: “Abbiamo chiesto una cifra esagerata, magari nemmeno il presidente si aspettava che si arrivasse a quella somma per la vendita”. CLICCA QUI per la notizia completa!
Cinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…di Luca Calamai
Lorenzo Di BenedettoLa sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di così
Angelo GiorgettiIl voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
