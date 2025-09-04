Angelozzi su Piccoli: "Nemmeno il presidente sperava di guadagnare tanto"

Ieri alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Tra gli articoli più aperti di oggi sul nostro sito c’è quello che riporta le dichiarazioni di Guido Ancelozzi, ds del Cagliari, su Roberto Piccoli: “Abbiamo chiesto una cifra esagerata, magari nemmeno il presidente si aspettava che si arrivasse a quella somma per la vendita”. CLICCA QUI per la notizia completa!