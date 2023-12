ANDUJAR A RFV, De La Vega pronto per fare il salto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Beltran fatica a segnare, Quarta mostra le solite lacune, Infantino non trova spazio, mentre Nico Gonzalez non smette di segnare e far sorridere i tifosi della Fiorentina. Ma anche De La Vega, accostato alla Fiorentina. Tutti argomenti trattati, in esclusiva a Radio FirenzeViola, da Mariano Andujar, portiere che ha da poco annunciato l'addio all'Estudiantes e con dei trascorsi in Italia fra Palermo, Catania e Napoli. Su De La Vega ha dichiarato: "Secondo me è già pronto, prontissimo, per fare il salto. A differenza di Infantino, De La Vega qua ha giocato tanto. Quindi arriverebbe sicuramente più preparato per ambientarsi subito, come ha fatto Retegui, con cui ho giocato. Quando uno gioca di più è più prematuro: De Le Vega è prontissimo per andare in Italia e fare bene. Poi bisogna vedere in quale squadra lo porti e dove lo collochi”.

