ANDONOV, Chi è il 2003 che si ispira a Ter Stegen

Sulla carta d'identità mostrata alla Fiorentina ha scritto come anno di nascita il 2003. Di fatto però, Ivan Andonov è quasi come se fosse un 2004, visto che è nato il 27 dicembre. Per il nuovo portiere acquistato dai viola (prestito fino a questa estate con diritto di riscatto dal Levski Sofia) è iniziata questa mattina la nuova avventura di Firenze: dopo le visite di ieri al "Gemelli" di Roma, l'estremo difensore ha siglato il suo contratto oggi pomeriggio al centro sportivo "Astori" e da domenica si metterà a disposizione della Primavera allenata da Alberto Aquilani.

Andonov, che non nasconde di ispirarsi a Ter Stegen, ha sempre giocato nel ruolo di estremo difensore (a differenza di tanti portieri, tra i quali il viola Dragowski, nato come terzino) e fin dall'età di 9 anni si è fatto notare come uno dei migliori prodotti del settore giovanile del Levski. Su di lui, però, la Fiorentina è piombata prima di altre concorrenti e grazie ai buoni uffici del manager del baby bulgaro Plamen Peychev (agente anche del 2003 Krastev, stellina della Primavera, e del difensore della Pro Vercelli Hristov) ha portato a termine in poche settimane l'affare.