AMATUCCI, Ha rinnovato al 2027. Poi prestito a Salerno

Fonte: Andrea Giannattasio

Lorenzo Amatucci è passato poche ore fa ufficialmente in prestito alla Salernitana. Il classe 2004 si appresta così a vivere la sua seconda esperienza in Serie B dopo la parentesi alla Ternana dello scorso anno. Prima di essere ceduto temporaneamente ai campani però, come appreso da FirenzeViola.it, il centrocampista ha prolungato il suo contratto con la Fiorentina, firmando un rinnovo fino al 30 giugno 2027.